Как говорится в конце сказки: и жили они..???

Литература
Как говорится в конце сказки: и жили они..???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долго и счастливо . Я там был мёд пиво пил по усам текло,а в рот не попало
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