Ребят можете помочь) как написать 9:10 английскими словами? Спасибо заранее) за это ??аю 32 б

Английский язык

Ребят можете помочь) как написать 9:10 английскими словами? Спасибо заранее) за это ??аю 32 б

Автор: Гость