Ребят можете помочь) как написать 9:10 английскими словами? Спасибо заранее) за это ??аю 32 б

Английский язык
Ребят можете помочь) как написать 9:10 английскими словами? Спасибо заранее) за это ??аю 32 б
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