Составьте изложение по тексту қандай бір жағдайда болмасын адам өзін ұстай білг??ні жөн. ашу үстінде айтылған сөз әрқашан әділ бола бермейді. сондықтан біреумен әлдеқалай ренжісе қалсаңыз, бірден үзілді-кесілді пікір айтпауға ...

Гость: Гость:

В любом случае человек должен уметь себя держать, во гневе сказанное слово не всегда бывает правильным, поэтому при споре с кем нибудь, старайтесь воздержаться своих мнениях, у воспитанного человека цель всегда высока. Человек уважающий себя и других в общественные места не приходит как попало одетым. Конечно, одеваться со вкусом не значит показать свое богатство. Каждую одежду нужно использовать по назначению, нарядно, со вкусом.