Составьте изложение по тексту қандай бір жағдайда болмасын адам өзін ұстай білг??ні жөн. ашу үстінде айтылған сөз әрқашан әділ бола бермейді. сондықтан біреумен әлдеқалай ренжісе қалсаңыз, бірден үзілді-кесілді пікір айтпауға ...
Қазақ тiлi
Составьте изложение по тексту қандай бір жағдайда болмасын адам өзін ұстай білг??ні жөн. ашу үстінде айтылған сөз әрқашан әділ бола бермейді. сондықтан біреумен әлдеқалай ренжісе қалсаңыз, бірден үзілді-кесілді пікір айтпауға тырысқан жөн. әдепті адамның талғамы да биік. өзін де, өзгене де сыйлай білетін адам көпшілік орындарға қалай болса солай киініп бармайды. әрине, талғаммен киіну деген өз байлығын паш ету емес. әр киімді орнымен, сыр-сымбатымен, үйлесімімен қолдана білу қажет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любом случае человек должен уметь себя держать, во гневе сказанное слово не всегда бывает правильным, поэтому при споре с кем нибудь, старайтесь воздержаться своих мнениях, у воспитанного человека цель всегда высока. Человек уважающий себя и других в общественные места не приходит как попало одетым. Конечно, одеваться со вкусом не значит показать свое богатство. Каждую одежду нужно использовать по назначению, нарядно, со вкусом.
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