Написать программу частного от деления 2-х чисел по информатике срочно!!!!!

Информатика
Написать программу частного от деления 2-х чисел по информатике срочно!!!!!
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