Вычисли по действиям ,и надпиши порядок действия 452*28-4*(458-269)/2

Математика
Вычисли по действиям ,и надпиши порядок действия 452*28-4*(458-269)/2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
458-269=189          452*28=12656          189*4=756                  12656-756=11900        11900/2=5950
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