Вычисли по действиям ,и надпиши порядок действия 452*28-4*(458-269)/2
Математика
Вычисли по действиям ,и надпиши порядок действия 452*28-4*(458-269)/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
458-269=189 452*28=12656 189*4=756 12656-756=11900 11900/2=5950
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Альпинисты прошли от своего лагеря до подножия горы 4 км.Затем они поднялись на ве??шину,пройдя в 2 раза меньшее расстояние.Какой длины маршрут аль...
Математика
Во время выбора городского головы голоса избирателей распределились между двумя кандидатами в отношении 3:4. Сколько примерно % избирателей прого...