7x-50=174\x+3 Решите прошу!!!
Алгебра
7x-50=174\x+3 Решите прошу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-50=174x+3 x приближённо ровно -2.474379604173 x приближённо ровно 10.0458081756016
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