7x-50=174\x+3 Решите прошу!!!

Алгебра
7x-50=174\x+3 Решите прошу!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-50=174x+3 x приближённо ровно -2.474379604173 x приближённо ровно 10.0458081756016
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько граммов резинового клею получится из 50 г каучука, если для приготовления ??лея берут на одну часть каучука 9 частей очищенного бензина?
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста! 25 задача
Ответить
Английский язык
Complete the sentences. Use the words from the box where necessary 1)It is very hot today .It is twenty-five degrees ... zero . 2)I like it when sn...
Ответить
Математика
8,1<*<8,2 написать верное неравенство
Ответить
Алгебра
Решите номер 2 плиззз
Ответить