8:00 с аэродрома вылетел самолет со скоростью 520 км в час через 2 часа в том же направ??ении вылетел самолет со скоростью 740 километров час Найдите расстояние между самолетами 12:00. Условие и решение задача на тему задачи на...
Математика
8:00 с аэродрома вылетел самолет со скоростью 520 км в час через 2 часа в том же направ??ении вылетел самолет со скоростью 740 километров час Найдите расстояние между самолетами 12:00. Условие и решение задача на тему задачи на движение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1 - 8:00 t2 - 8:00+2:00 t3 - 12:00 V1 - 520 км/ч V2 - 740 км/ч S1-S2=? S=Vt 12:00-8:00=4:00 (4 часа летел первый до 12:00) 520 км/ч*4 ч=2080 км (пролетел первый до 12:00) 4 ч-2 ч=2 ч (летел второй до 12:00) 740 км/ч*2 ч=1480 км (пролетел второй до 12:00) 2080 км-1480 км=600км Ответ: между самолетами в 12:00 будет 600 км
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