8:00 с аэродрома вылетел самолет со скоростью 520 км в час через 2 часа в том же направ??ении вылетел самолет со скоростью 740 километров час Найдите расстояние между самолетами 12:00. Условие и решение задача на тему задачи на...

Математика

8:00 с аэродрома вылетел самолет со скоростью 520 км в час через 2 часа в том же направ??ении вылетел самолет со скоростью 740 километров час Найдите расстояние между самолетами 12:00. Условие и решение задача на тему задачи на движение

Автор: Гость