Срочно нужно сочинение на тему опыт и ошибки

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Опыт и ошибки, пример сочинения Эхъ, сочинение... Сидишь, думаешь: что писать? На какое произведение опираться? А потом понимаешь - сочинение по теме "опыт и ошибки" можно выстроить на совершенно любом тексте, даже низкохудожественном. Для начала найдем низкохудожественный текст, а их таки есть в интернете. Например вот такое проздравление с днем инвалида. Ты инвалид. Решила так судьба, Случилась нехорошая с тобой беда. Не бросим мы тебя, об этом ты не думай, Для нас ты лучший в мире, самый умный. Тебе мы счастья хором пожелаем, Когда не видим, очень по тебе скучаем. Пускай любовь нагрянет в твой же дом, И солнце засияет, за царит же в нём.. И пусть судьба неправильно решила, Благодарим её — она тебя нам подарила. Из данного текста мы понимаем, что некий человек тяжело заболел. И это вполне можно считать опытом. Вы спросите: где здесь ошибки? Ошибка кроется в отношении к инвалидности героя стихотворения. Он думает, что став инвалидом потеряет любовь своих друзей. Но он не прав, и это опыт. Потому что друзья инвалида приходят к нему и сообщают, что он навсегда останется для них самым лучшим и умным, а также желают любви и прочего счастью. Итак, наш гипотетический инвалид приобретает бесценный опыт: он узнает о том, что дорог своим друзьям в любом виде. Сегодня мы с другом прочитали это стихотворения и я призвала его в случае потери мной работоспособности прийти ко мне домой с шариками, конфетами и бутылкой и выразительно прочитать этот плохо рифмованный и ритмизированный текст. Думаю, мне будет приятно.