Задача про автобус и машину. Формула скорость время растояние.

Математика
Задача про автобус и машину. Формула скорость время растояние.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480:8=60км/ч скорость автобуса 60+36=96км/ч скор автомобиля 480:96=5часов за это время пройдёт автомобиль 480:4=120 км/ч с такой скоростью надо проехать чтобы уложится за 4 часа
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