Произведение в 27 раз больше Одного из двух множителей. Можно ли найти другой множитель?
Математика
Произведение в 27 раз больше Одного из двух множителей. Можно ли найти другой множитель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - первый множитель у - второй множитель ху=27х у=27х:х у=27 Ответ: другой множитель равен 27 А вообще-то в вопросе уже дан ответ. Можно сразу сказать, чему равен другой множитель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
II. Choose the right article. 1. It is ... wonderful part of... England and ... scenery resembles ... Switzerland. As ... matter of... fact, we ha...
Математика
1)После очередного снижения цен на материю на 15% 1 м материи стали продавать на 75 ко??. дешевле.Сколько стоил 1 м этой материи до снижения? 2)К...
Физика
На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют три силы (см. рис.). Чему равен модуль равнодействующей силы, если = 2H? 1) 3 H; 2) ...