Произведение в 27 раз больше Одного из двух множителей. Можно ли найти другой множитель?

Математика
Произведение в 27 раз больше Одного из двух множителей. Можно ли найти другой множитель?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - первый множитель у - второй множитель ху=27х у=27х:х у=27 Ответ: другой множитель равен 27 А вообще-то в вопросе уже дан ответ. Можно сразу сказать, чему равен другой множитель
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