Какое из последствий появления книгопечатания названы неверно 1. распространение образования 2. развития наук 3. книги стали дороже 4. книг стало больше

Гость: Гость:

Мне кажется, что третье ведь до этого книги писались от руки и из-за этого стоили дорого тк на одну книженцию уходило ооооочень много времени А после изобретения книгопечатания книги стали печататься гораздо быстрее и их стоимость уменьшилась. удачи:)