Какое из последствий появления книгопечатания названы неверно 1. распространение образования 2. развития наук 3. книги стали дороже 4. книг стало больше

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Какое из последствий появления книгопечатания названы неверно 1. распространение образования 2. развития наук 3. книги стали дороже 4. книг стало больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, что третье ведь до этого книги писались от руки и из-за этого стоили дорого тк на одну книженцию уходило ооооочень много времени А после изобретения книгопечатания книги стали печататься гораздо быстрее и их стоимость уменьшилась. удачи:)
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