Какое из последствий появления книгопечатания названы неверно 1. распространение образования 2. развития наук 3. книги стали дороже 4. книг стало больше
История
Какое из последствий появления книгопечатания названы неверно 1. распространение образования 2. развития наук 3. книги стали дороже 4. книг стало больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, что третье ведь до этого книги писались от руки и из-за этого стоили дорого тк на одну книженцию уходило ооооочень много времени А после изобретения книгопечатания книги стали печататься гораздо быстрее и их стоимость уменьшилась. удачи:)
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