Помогите пожалуйста с 2 заданием!!! плиз

Английский язык
Помогите пожалуйста с 2 заданием!!! плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Read again about Max"-прочитайте еще раз про Макса ты нам не дал(а) прочесть текст про Макса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
напишите молекулярные полные и сокращенные ионные уравнения а)СUCl2+NaOH б)Са Сl 2 +NaCo3 ??) Feso4+KOH
Ответить
Музыка
Этот композитор был еще и талантливым химиком которому Однако нисколько не везло на научном поприще. Кто этот ученый - композитор?
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника 40 по.Найдите площадь прямоугольника ,если известно , что ??го стороны относятся как 3:2 Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Подчеркни слова,в которых буквы е,ю,я обозначают два звука:юла,пятница,семья,подъезд,вечер,Митя?
Ответить
Математика
(225а×15)÷5= ыкшамдау
Ответить