Помогите пожалуйста с 2 заданием!!! плиз
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Помогите пожалуйста с 2 заданием!!! плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Read again about Max"-прочитайте еще раз про Макса ты нам не дал(а) прочесть текст про Макса
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