напишите молекулярные полные и сокращенные ионные уравнения а)СUCl2+NaOH б)Са Сl 2 +NaCo3 ??) Feso4+KOH
Химия
напишите молекулярные полные и сокращенные ионные уравнения а)СUCl2+NaOH б)Са Сl 2 +NaCo3 ??) Feso4+KOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaClCu(+2) + 2Cl(-) + 2Na(+) + 2OH(-) = Cu(OH)2 + 2Na(+) + 2Cl(-)Cu(+2) + 2OH(-) = Cu(OH)2CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaClCa(+2) + 2Cl(-) + 2Na(+) + CO3(-2) = CaCO3 + 2Na(+) + 2Cl(-)Ca(+2) + CO3(-2) = CaCO3FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2 + K2SO4Fe(+2) + SO4(-2) + 2K(+) + 2OH(-) = Fe(OH)2 + 2K(+) + SO4(-2)Fe(+2) + 2OH(-) = Fe(OH)2Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O2Na(+) + CO3(-2) + 2H(+) + 2Cl(-) = 2Na(+) + 2Cl(-)+ CO2 + H2OCO3(-2) + 2H(+) = CO2 + H2OCO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2OCO2 + 2Na(+) + 2OH(-) = 2Na(+) + CO3(-2) + H2OCO2 + 2OH(-) = CO3(-2) + H2O
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