Этот композитор был еще и талантливым химиком которому Однако нисколько не везло на научном поприще. Кто этот ученый - композитор?

Музыка

Этот композитор был еще и талантливым химиком которому Однако нисколько не везло на научном поприще. Кто этот ученый - композитор?

Автор: Гость