Этот композитор был еще и талантливым химиком которому Однако нисколько не везло на научном поприще. Кто этот ученый - композитор?
Музыка
Этот композитор был еще и талантливым химиком которому Однако нисколько не везло на научном поприще. Кто этот ученый - композитор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это-Александр Порфирьевич Бородин.
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