Помогите решить 4-7, срочно
Математика
Помогите решить 4-7, срочно
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Гость:
Будет -3,но точно не уверена
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