Предложение со словом кабина, зажмурить, дверца, физиономия, искра,охнуть, почище

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Предложение со словом кабина, зажмурить, дверца, физиономия, искра,охнуть, почище
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кабине захлопнулась дверь и невозможно было её открыть, гудел мотор вспыхнула искра, я не успел охнуть как пламя обожгло физиономию
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