Правила безударная гласная в корне (г рчится, з пел, косм навт,у сирен

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Правила безударная гласная в корне (г рчится, з пел, косм навт,у сирен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У слова горчица - от слова горько  остальные слова.  запел - приставка, буква "а" космонавт - суффикс, буква "о" у сирени - окончание, буква "и" правильный ответ под цифрой 1)
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