Идея рассказа Л.Кассиля Рассказ об отсутствующем.
Литература
Идея рассказа Л.Кассиля Рассказ об отсутствующем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что идея рассказа в том, что героизм постижим в любом возрасте.
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