Даю 45баллов!!Решите задачи плиззз
Геометрия
Даю 45баллов!!Решите задачи плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 угол седравн углу еда=55 треугольник едс равнобедренный знаит угол дес равен углу сде тк углы у основания р/б треугольника выходит угол адс равен 55 плюс 55= 110 угол в равен углу адс=110 уго с равен 180-55-55=70 угол а равен углу с равен 70 углы найдены
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