Подберите к данным словам однокоренные: дышать, преследовать, дети, поэзия, род, современник, ответственность, познакомиться, бессонный, смертельный, раскрывающий, описать, обвинтельный
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Подберите к данным словам однокоренные: дышать, преследовать, дети, поэзия, род, современник, ответственность, познакомиться, бессонный, смертельный, раскрывающий, описать, обвинтельный
Ответ(ы) на вопрос:
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Дышать- дыхательный, преследовать- следствие, дети-детский, поэзия-поэт, род-родственник, современник- временный, ответственность - ответ, познакомиться- знакомый , бессонный - сон, смертельный- смерть, раскрывающий- открыть, описать- письмо, обвинительный- вина.
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