Для чего музыкант зажимает струны левой рукой? 1- увеличение натяжения струны 2- изменяется длина струны и высота звука 3- прижатая струна не звучиь 4- прижатая струна звучит громче 5- снимаются колебания струн 6- создаютс два...
Музыка
Для чего музыкант зажимает струны левой рукой? 1- увеличение натяжения струны 2- изменяется длина струны и высота звука 3- прижатая струна не звучиь 4- прижатая струна звучит громче 5- снимаются колебания струн 6- создаютс два участка струны, создающие созвучия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю ето 5:снимаються колебания струн
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