При испытании афиамоделей одна из них развила скорость 4,5 метров в секунду и держалась в воздухе 1,8 мин. Скорость 2 была на 1 м секунду больше скорости 1 но время её полёта составил семь девятых времени полёта первой Сравни ...

Математика
При испытании афиамоделей одна из них развила скорость 4,5 метров в секунду и держалась в воздухе 1,8 мин. Скорость 2 была на 1 м секунду больше скорости 1 но время её полёта составил семь девятых времени полёта первой Сравни детальности полёта этих авиомоделей
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Вот решение БЛА БЛА БЛА 20 символов...
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