При испытании афиамоделей одна из них развила скорость 4,5 метров в секунду и держалась в воздухе 1,8 мин. Скорость 2 была на 1 м секунду больше скорости 1 но время её полёта составил семь девятых времени полёта первой Сравни ...
Математика
При испытании афиамоделей одна из них развила скорость 4,5 метров в секунду и держалась в воздухе 1,8 мин. Скорость 2 была на 1 м секунду больше скорости 1 но время её полёта составил семь девятых времени полёта первой Сравни детальности полёта этих авиомоделей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решение БЛА БЛА БЛА 20 символов...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык