Найдите корень уравнения : (х +12,6) : 3 пятых = 86
Математика
Найдите корень уравнения : (х +12,6) : 3 пятых = 86
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+12,6)/0,6=86/1 (x+12,6)*1=0,6*86 x+12,6=51,6 x=51,6-12,6 x=39
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