Людоед каждый день по 5 раз превращался Volvo и по 4 раза в мышонка сколько раз превра??ался Людоед за 3 дня

Математика
Людоед каждый день по 5 раз превращался Volvo и по 4 раза в мышонка сколько раз превра??ался Людоед за 3 дня
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(5+4)•3=27 раз превращался людоед
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