Сколько букв,звуков в словах деньской,колыбель,зверь,полынь,день,ночь,зелень

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Сколько букв,звуков в словах деньской,колыбель,зверь,полынь,день,ночь,зелень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деньской - 8 букв, 7 зв. Колыбель - 8 букв, 7 зв. Зверь - 5 букв, 4 зв. Полынь - 6 букв, 5 зв. День - 4 буквы, 3 зв. Ночь - 4 буквы, 3 зв. Зелень - 6 букв, 5 зв.
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