Составьте уравнения для решения задачи и решите его. было задумано некоторое число. из этого числа вычли число 209, а затем прибавили число 47. в итоге,получилось число 217. какое число было задумано?

Математика

Составьте уравнения для решения задачи и решите его. было задумано некоторое число. из этого числа вычли число 209, а затем прибавили число 47. в итоге,получилось число 217. какое число было задумано?

Автор: Гость