Составьте уравнения для решения задачи и решите его. было задумано некоторое число. из этого числа вычли число 209, а затем прибавили число 47. в итоге,получилось число 217. какое число было задумано?
Математика
Составьте уравнения для решения задачи и решите его. было задумано некоторое число. из этого числа вычли число 209, а затем прибавили число 47. в итоге,получилось число 217. какое число было задумано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-209+47=217 x-162=217 x=379
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