Башкирская сказка. Золотые руки. краткое содержание пожалуйста ответы

Гость: Гость:

В далекое время жил в степях богатый бай. И была у него дочь-красавица. Когда она выходила в степь, то гасли звезды в небе, ручьи замолкали, потому что ярче звезд были очи ее, алее маков ее нежные щеки, звонче пения ручьев ее певучий голос. Звали девушку Мэфтук. Очень любил и берег отец свою Мэфтук и исполнял всякое ее желание.— За кого же ты хочешь выйти замуж, моя красавица, — спросил он ее однажды.— Отец, я выйду только за того человека, который будет и самым богатым, и самым бедным на свете, — сказала Мэфтук.Подумал старый бай, покачал головой:— Хитрую задачу ты мне задала. Где ж я найду тебе такого жениха?— А ты не ищи, — ответила девушка, — только кликни клич, женихи соберутся сами.И объявил старый бай, что отдаст он свою дочь, красавицу Мэфтук, замуж за того, кто докажет, что он самый богатый и в то же время самый бедный человек на свете.И день назначил, когда все женихи должны были явиться ко двору бая.День этот наступил. С утра прислужницы толпились вокруг невесты, одевая и украшая ее. Одна заплетала ее черные косы и перевивала их жемчугом, другая приготовляла золотой парчовый халат, третья отбирала жемчуг и драгоценные кольца, чтобы украсить ими шею и тонкие пальцы Мэфтук.И все прислужницы болтали о женихах, которые тем временем собирались на дворе.— Один привел с собой сотню верблюдов, — рассказывала первая, — и все они нагружены тюками с ценными товарами.— Другой привел с собой тысячу воинов с прекрасным оружием, — говорила вторая.— А третьи несут ящички с алмазами, жемчугами и изумрудами, — болтали остальные служанки.— Наверно, их богатствам нет цены.— Готова ли ты, дочка? — спросил старый бай, появляясь на пороге. — Женихи собрались и ждут тебя.— Готова, отец, — отвечала девушка и, сияя, как солнце, красотой и уборами, вышла к женихам.Все они низко поклонились красавице Мэфтук и ее отцу. Старый бай сел на парчовую скамью, посадил дочь рядом с собою и громко сказал:— Моя дочь Мэфтук желает выйти замуж за того, кто будет самым бедным и самым богатым человеком на свете. Расскажите нам о себе.И вышло вперед несколько богато одетых людей. За ними слуги вели нагруженных товарами верблюдов и несли тюки с дорогими тканями и посудой.— Мы любим тебя, красавица, и хотим на тебе жениться, — сказали женихи, кланяясь еще раз, — выбирай, кто из нас тебе по сердцу.— Вы все очень богаты? — спросила Мэфтук.— Да, красавица, мы — богачи.— Почему же вы думаете, что вы, кроме того, и самые бедные люди на свете?— Потому, что у нас нет главного сокровища на земле — твоей руки и твоего сердца, — отвечали юноши. Засмеялась Мэфтук:— Нет, это не то, чего я хотела. Я не пойду ни за кого из вас.И выступило вперед несколько славных воинов. За ними толпилось их войско.— Мы не слишком богаты, Мэфтук, — сказали они, — но при помощи наших солдат можем стать самыми бо­гатыми людьми на свете, если завоюем чужие земли.— А что вы можете сделать сами, без ваших солдат? — спросила Мэфтук.— Без наших солдат мы ничего не можем, — отвечали воины.— Ну, значит, и вы не те, за кого я могу выйти замуж, — сказала невеста.И вышли перед ней женихи, державшие в руках ящики с драгоценностями.— Посмотри, Мэфтук, — сказали они, — в этих ящичках — несметные сокровища. Но мы отдадим их тебе — и станем самыми последними бедняками на свете.— Значит, вы будете сначала богатыми, а потом бедными, а вовсе не сразу теми и другими, — сказала девушка. — Вы тоже не те, кого я ждала.И вдруг выступил вперед красивый юноша в грубом платье бедняка. Низко поклонился он красавице.— Что, и ты хочешь предложить свою руку моей дочери? — спросил его насмешливо бай. — Что ты беден, это мы видим. А где же твое богатство?— Мое богатство всегда при мне, — весело ответил юноша и вынул из кармана иглу, молоток и поварешку. Я — хороший портной и могу сшить платье много лучше того, которое сейчас надето на тебе. Я — хороший кузнец и могу в час подковать всех коней в твоих табунах. Я и повар и могу состряпать такой обед, какого не ел еще ни один повелитель в мире. Без верблюдов, без товаров, без воинов я могу заработать столько, что окажусь богаче любого из этих женихов, потому что мое богатство — в моих руках и в моем уменье.— Вот, наконец, пришел настоящий жених, — воскликнула Мэфтук. — У него золотые руки. И вышла замуж за ремесленника.