Площа трапеции 84 см в квадрате висота 10 см болшая основа 12 см знайти меншую основу?

Геометрия
Площа трапеции 84 см в квадрате висота 10 см болшая основа 12 см знайти меншую основу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь трапеции равна произведению высоты на среднее арифметическое основ. Тогда 84=10×(12+ х)/2 84=60+5х 5х=24 х=4,8. — это ответ.
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