-35*(x+1)=-14-12 Решите уравнение пожалуйста)
Алгебра
-35*(x+1)=-14-12 Решите уравнение пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-35х-35=-26 -35х=9 х=-9/35
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