Скажите пожайлуйста вторую форму глаголов made, think.
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Скажите пожайлуйста вторую форму глаголов made, think.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Think-thought-thought Make-made-made
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