Придумайте текст задачи по этому уравнению 3⋅(x+3)+4⋅(x−3)=109 пожалуйста

Математика
Придумайте текст задачи по этому уравнению 3⋅(x+3)+4⋅(x−3)=109 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катер шел по течению 3 часа, а против течения 4 часа. Всего он прошел 109 км. Какая собственная скорость катера, если скорость течения равна 3 км/ч? х - собственная скорость катера х+3 - скорость по течению х-3 - скорость против течения 3(х+3)+4(х-3)=109 3х+9+4х-12=109 3х+4х=109-9+12 7х=112 х=112:7 х=16 (км/ч) Ответ: собственная скорость катера равна 16 км/ч
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