Рассчитать, сколько нужно взять воды и 100%-ной серной кислоты для получения 500г 10%-н??го раствора.

Химия

Рассчитать, сколько нужно взять воды и 100%-ной серной кислоты для получения 500г 10%-н??го раствора.

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