Рассчитать, сколько нужно взять воды и 100%-ной серной кислоты для получения 500г 10%-н??го раствора.
Химия
Рассчитать, сколько нужно взять воды и 100%-ной серной кислоты для получения 500г 10%-н??го раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С1*m1 = C2*m2 100 *x = 10 *500 x=50 - масса кислоты 500-50 = 450 - масса воды
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