Срочно! за последние 50 лет за счет сжигания ископаемого топлива содержание углекислого газа в атмосфере выросло с 270 до 360 молекул СО2 на миллион молекул воздуха. Прирост содержания СО2 за этот период составил
Биология
Срочно! за последние 50 лет за счет сжигания ископаемого топлива содержание углекислого газа в атмосфере выросло с 270 до 360 молекул СО2 на миллион молекул воздуха. Прирост содержания СО2 за этот период составил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вопрос заключается в приросте за этот период, то он будет равен 90 молекул СО2 на миллион за последние 50 лет.
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