Для подарков детям на новый год было выделено 180 яблок, 90 апельсинов и 900 конфет. Вс?? дети получили одинаковые подарки. Сколько детей получили подарки?

Математика

Для подарков детям на новый год было выделено 180 яблок, 90 апельсинов и 900 конфет. Вс?? дети получили одинаковые подарки. Сколько детей получили подарки?

Автор: Гость