Для подарков детям на новый год было выделено 180 яблок, 90 апельсинов и 900 конфет. Вс?? дети получили одинаковые подарки. Сколько детей получили подарки?
Математика
Для подарков детям на новый год было выделено 180 яблок, 90 апельсинов и 900 конфет. Вс?? дети получили одинаковые подарки. Сколько детей получили подарки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось так очень извеняюсь если не правильно
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