А как Вы нашли 28/22?

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Необходимо найти такое число,на которое делятся оба числа,28 и 22 делятся на 2 ,получится :14/11 . У 14 и 11 нет чисел на которые делятся оба. Значит,ответ является 14/11 Затем мы делим 14 на 11 получится: 1 целая 3/11