Чему равно давление на человека, нырнувшего в море на глубину 10 м при нормальном а??мосферном давлении? Плотность морской воды 1030 кг/м3.
Физика
Чему равно давление на человека, нырнувшего в море на глубину 10 м при нормальном а??мосферном давлении? Плотность морской воды 1030 кг/м3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = P_a + ρ*g*h, где P_a = 101325 Па - нормальное атмосферное давление; ρ = 1030 кг/м³ это плотность морской воды; g = 9,8 м/с² это ускорение свободного падения; h = 10 м это глубина погружения. P = 101325 Па + 1030*9,8*10 Па = 101325 Па + 100940 Па = 202265 Па,
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