Чему равно давление на человека, нырнувшего в море на глубину 10 м при нормальном а??мосферном давлении? Плотность морской воды 1030 кг/м3.

Физика

Чему равно давление на человека, нырнувшего в море на глубину 10 м при нормальном а??мосферном давлении? Плотность морской воды 1030 кг/м3.

Автор: Гость