Решите уравнения под номером (r-3)×5-875=210 t×3-74000=200000-4000 (4×p-150):3=150 80000*q-86000=250000-16000

Гость: Гость:

(r-3)×5-875=210 (r-3)*5=210+875 (r-3)*5=1085 (r-3)=1085:5 r-3=217 r=217+3 r=220 (4×p-150):3=150 (4p-150)=150:3 4p-150=50 4p=50+150 4p=200 p=200:4 p=50 80000*q-86000=250000-16000 80000q=234000+86000 80000q=320000 q=320000:80000 q=4 во втором примере не понятно написано задание, может там скобки где то стоят?