Нужно решить всё и желательно по быстрей
Алгебра
Нужно решить всё и желательно по быстрей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+24=72 72-24=48 84+ь=100 100-84=16 370-а=240 370-240=130 ь+250=1000 1000-250=750 у-47=76 76+47=123 а-240=480 480+240=720 х+27=54 54-27=27 68-х=51 68-51=17 49+а=77 77-49=28 у-250=750 750+250=1000 с+54=72 72-54=18 64+х=96 96-64=32 ь-26=65 65+26=91 200+у=1000 1000-200=800 у+18=54 54-18=36 х-300=700 700+300=1000 300 1000 140 43 19 270 28 1000 250
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