Давным-давно люди считали, что Земля имеет форму диска. Определите расстояние от края и до края такой плоской "Земли", если известно что масса Земли составляет 5,97 * 10 в 24 степени кг, а ее средняя плотность 5520 кг/м в кубе....
Физика
Давным-давно люди считали, что Земля имеет форму диска. Определите расстояние от края и до края такой плоской "Земли", если известно что масса Земли составляет 5,97 * 10 в 24 степени кг, а ее средняя плотность 5520 кг/м в кубе. Так же известно что средняя глубина мирового океана 4 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это диск с некой "глубиной", мы получаем что-то вроде сплюснутого цилиндра. Найдем обьем "земли": масса/плотность 5,97*10(24)/5520 5970*10(22)/5520=1,08*10(22) кубических метра Обьем цилинтра находится по формуле: Площадь* высота Высота известна - 4м. Площадь=1,08*10(22)/4=0,27*10(22) Площадь диска=Пи*R^2(где Пи=3,14, R-радиус диска) 0,27*10(22)=3,14*R^2 R^2=0,27*10(22)/3,14 R^2=0.08598*10(22) метра R^2=86*10(16) километра R=√86*10(16) Расстояние от края до края - два радиуса. =2√86*10(16)
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