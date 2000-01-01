Давным-давно люди считали, что Земля имеет форму диска. Определите расстояние от края и до края такой плоской "Земли", если известно что масса Земли составляет 5,97 * 10 в 24 степени кг, а ее средняя плотность 5520 кг/м в кубе....

Физика

Давным-давно люди считали, что Земля имеет форму диска. Определите расстояние от края и до края такой плоской "Земли", если известно что масса Земли составляет 5,97 * 10 в 24 степени кг, а ее средняя плотность 5520 кг/м в кубе. Так же известно что средняя глубина мирового океана 4 км.

Автор: Гость