Решительно пожалуйста 24 балла

Геометрия
Решительно пожалуйста 24 балла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где задача чем помочь то
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