Чему равен 1 фут? ?????????????

Математика
Чему равен 1 фут? ?????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 фут =30,48 сантиметрам
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