Ламоде фамилии известных отечественных и зарубежных писателей и поэтов спрятали??ь слова и лексического значения которых представлены Вашему вниманию в ответе следует написать спрятавшиеся слова Информ или писателя поэта

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Ламоде фамилии известных отечественных и зарубежных писателей и поэтов спрятали??ь слова и лексического значения которых представлены Вашему вниманию в ответе следует написать спрятавшиеся слова Информ или писателя поэта
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Гость:
Это карбин И вурбан а также витамин эти слова тебе помогут, удачи!
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