О каких условиях необходимых для прорастания семян вы узнали впервые? где вы смож??те использовать эти знания на практике?

Биология
О каких условиях необходимых для прорастания семян вы узнали впервые? где вы смож??те использовать эти знания на практике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условия для проростания семян тепло,кислород и вода. Эти знания пригодятся в сельском хозяйстве
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