О каких условиях необходимых для прорастания семян вы узнали впервые? где вы смож??те использовать эти знания на практике?

Биология

О каких условиях необходимых для прорастания семян вы узнали впервые? где вы смож??те использовать эти знания на практике?

Автор: Гость