Напишите сообщение про сказочного персонажа-Лешего из сказки Руслан и Людмила
Литература
Напишите сообщение про сказочного персонажа-Лешего из сказки Руслан и Людмила
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Сочинение : Леший из сказки Руслан и Людмила. "Там чудеса, там Леший бродит, Русалка на ветвях сидит.." Из первых строк этого прекрасного произведения мы понимаем, что оно - волшебное. В нём будут встречаться разные мифические герои, происходить магические события. Например, Леший. Вообще, Леший - это дух-хозяин леса в мифологии восточных славян. Облик Лешего многогранен. В некоторых произведениях он описывается как человек с бородой, похожей на мох, с жгуче -зелёными глазами и с головы свисают сосновые шишки. Возможно, так он и выглядит в этой сказке. Но мы его можем только представлять, потому-что автор не даёт точного описания. Где-то в глубине леса, в самоё чаще, за зарослями, есть огромный дуб, там и живёт леший с лишачихой. Встречаются сказки, где говорится, что лешачиха - это похищенная Лешим девушка. Также, там сказывается, что блуждания людей в лесу - это дело Лешего. Он переворачивает знаки. С Лешим связывали пропажу детей и скота в лесу. Вот такой он, Леший!
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