Раздели слова на слоги линиями.Спиши слова в порядке увеличения в них количества ??логов . волшебник, волк , весло,Василек, весна, век,Воробей.
Русский язык
Раздели слова на слоги линиями.Спиши слова в порядке увеличения в них количества ??логов . волшебник, волк , весло,Василек, весна, век,Воробей.
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