Раздели слова на слоги линиями.Спиши слова в порядке увеличения в них количества ??логов . волшебник, волк , весло,Василек, весна, век,Воробей.

Русский язык

Раздели слова на слоги линиями.Спиши слова в порядке увеличения в них количества ??логов . волшебник, волк , весло,Василек, весна, век,Воробей.

Автор: Гость