Существует ли истина полный развёрнутый ответ

Обществознание
Существует ли истина полный развёрнутый ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше думайте своей головой. Каждый человек думает и живет по своему исходя из своих собственных мировоззренческих позиций, а потому нелогично будет говорить что существует абсолютная истина. Иными словами, вся информация имеющаяся в книжках, учебниках, журналах и т.д. это результат деятельности определенного человека или группы людей, которые имеют свою точку зрения, поэтому я считаю что у каждого человека должна существовать своя личная(собственная) истина.
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