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Срочно! Помогите решить 1!!11!!)))
Алгебра
Срочно! Помогите решить 1!!11!!)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/ 3x-17 =1/4 3x-17=16 3x=16+17 3x=33 x=11
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