Срочно! Помогите решить 1!!11!!)))

Алгебра
Срочно! Помогите решить 1!!11!!)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/ 3x-17   =1/4 3x-17=16 3x=16+17 3x=33 x=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста...
Ответить
Физика
Каким методом получал электричество капитан Немо?
Ответить
Геометрия
Сторона равностороннего треугольника равна12корней из 3 .найти высоту треугольника
Ответить
Математика
6 номер,подробно если не сложно
Ответить
Химия
Какие сведения о веществе можно получить зная его химическую формулу Si2H6(дисилан)
Ответить