Добрый день прощу помочь это контрольное 4 кл 1. Решите задачу: На склад привезли 645 кг муки. В первый день отгрузили 5 мешков по 20 кг. А во второй день отгрузили 12 мешков по 25 кг. Сколько кг муки осталось на складе? ...

Математика
Добрый день прощу помочь это контрольное 4 кл 1. Решите задачу: На склад привезли 645 кг муки. В первый день отгрузили 5 мешков по 20 кг. А во второй день отгрузили 12 мешков по 25 кг. Сколько кг муки осталось на складе? Привезли-645 кг В 1 д.- 5 м. по 20 кг А во 2 д. - 12 м по 25 кг
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Гость:
Это же элементарно и просто....
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