Помогите,пожалуйста,не могу разобраться

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Помогите,пожалуйста,не могу разобраться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) текст, число, график, бумага 2) клавиатура, джойстик, сканер, принтер 3) монитор, плоттер, принтер, мышь 4) винчестер, дискета, компакт диск, процессор 5) перфолента, дискета,  перфокарта, монитор 6) телефон, модем, телефакс, память 7) слух, вкус, обоняние, мозг
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