Помогите,пожалуйста,не могу разобраться
Информатика
Помогите,пожалуйста,не могу разобраться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) текст, число, график, бумага 2) клавиатура, джойстик, сканер, принтер 3) монитор, плоттер, принтер, мышь 4) винчестер, дискета, компакт диск, процессор 5) перфолента, дискета, перфокарта, монитор 6) телефон, модем, телефакс, память 7) слух, вкус, обоняние, мозг
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