Скорость легкого и грузового автомобиля 200км. скорость легкого авто. 60км.ч больше.??корость гр.авто?
Математика
Скорость легкого и грузового автомобиля 200км. скорость легкого авто. 60км.ч больше.??корость гр.авто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ск.легкого авто 200-60=140км/ч ск.грузового авто 200-140=60км/ч Ответ.Ск.лёгкого авто 140км/ч Ск.грузового авто 60 км/ч
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